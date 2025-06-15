Нетаньяху пригрозил Ирану сокрушительным ударом

Израиль нанесет сокрушительный удар Ирану, чтобы победить. Об этом премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы ведем экзистенциальную борьбу с жестоким врагом, который стремится к нашему уничтожению. <…> Это война ради спасения», — написал он.

Израильский премьер добавил, что побывал на месте падения ракеты на многоэтажный жилой дом в Бат-Яме. Он выразил соболезнования семья погибших и призвал население соблюдать распоряжения властей для обеспечения безопасности.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить американского президента Дональда Трампа.