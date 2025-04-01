Не менее 25 человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Малайзии

Sun: как минимум 25 человек пострадали из-за взрыва на газопроводе в Малайзии

Как минимум 25 жителей Малайзии пострадали из-за взрыва на газопроводе в городе Субанг-Джая. Об этом сообщило издание Sun .

По данным журналистов, люди получили ожоги и отравились продуктами горения. На место ЧП прибыли сотрудники Министерства здравоохранения. Пятерых человек отправили в больницу Серданг.

Как отметил помощник директора пожарно-спасательного департамента Селангора (JBPM) Ахмад Мухлис Мухтар, его департамент получил сигнал о происшествии, начались спасательные работы. Также он добавил, что в результате пожара пострадали несколько домов.

Взрыв на газопроводе произошел рано утром по местному времени. Трубопровод перекрыли, огонь там будет гореть до тех пор, пока не закончится оставшийся в трубе газ.

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