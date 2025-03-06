В Южной Корее растет число пострадавших от сброса бомб с истребителей

Chosun Ilbo: от бомб с истребителей под Пхочхоном пострадали 15 корейцев

Число пострадавших в результате случайного сброса авиабомб в деревне Идонгмен под южнокорейским городом Пхочхон увеличилось до 15 человек. Об этом сообщила газета Chosun Ilbo .

Бомбы по ошибке сбросили два истребителя KF-16. ВВС Южной Кореи установили места падения всех восьми снарядов и подтвердили, что все они сдетонировали. По информации издания, причиной ЧП стала ошибка пилота, который ввел не те координаты.

«На данный момент доступ на объект разрешен только представителям власти», — отметила газета.

Самолеты сбросили бомбы во время совместных учений ВВС Южной Кореи и США. Из-за взрыва повреждения получили различные здания, в том числе церковь. Один из снарядов приземлился на дорогу рядом с жилым домом, в результате пострадали местные жители.

Ранее сообщалось о семи пострадавших, четверо их которых получили серьезные травмы. Южнокорейские военные расследуют обстоятельства ЧП и уточняют масштабы ущерба.