Sana: не менее 18 человек пострадали в результате взрывов в Дамаске

После двух взрывов, случившихся во время визита французского лидера Эммануэля Макрона в Дамаск, пострадали не менее 18 человек. Об этом сообщило МВД Сирии госагентству Sana .

«В результате двух взрывов в Дамаске у здания Министерства туризма пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских», — заявили правоохранители.

По данным издания Paris Match, в момент ЧП Макрона в здании отеля не было. Взрыв прогремел недалеко от гостиницы, где остановился политик.

Президент Франции прибыл в Сирию в понедельник. Это его первая поездка в САР с 2008 года, а также первый визит лидера страны ЕС после смены правительства в государстве. До Макрона там побывали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.