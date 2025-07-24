Экскурсии в Камбоджу для россиян отменили из-за эскалации на границе с Таиландом

Все экскурсии в Камбоджу, которые пользовались спросом среди россиян, отменили из напряженности на границе с Таиландом. Об этом 360.ru сообщила генеральный директор туроператора Satmarket, член РСТ Ирина Сетун.

«Районы, традиционно посещаемые российскими туристами, включая основные курорты, значительно удалены от зоны конфликта. Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряженности на границе», — сказала она.

Сейчас путешественники из России находятся в полной безопасности, их отдых не затрагивает эскалация на границе. РСТ продолжает следить за ситуацией.

Утром 24 июля стало известно, что тайские военные нанесли авиационный удар по Камбодже в ответ на атаку системами залпового огня. Камбоджийские силы открыли огонь на границе, в результате чего двое военных получили ранения.