Маск предсказал Шольцу поражение на выборах

Маск высмеял Шольца и предсказал ему поражение на выборах

Американский бизнесмен Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «отстойным» и заявил, что тот проиграет на ближайших выборах в стране. Об этом он написал в социальной сети X .

Маск также переиначил имя Шольца и убрал из него буквы «л».

«Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет выборы гарантированно», — написал бизнесмен.

Словосочетание «Оаф Шитц» в переводе с английского языка созвучно с непечатным вариантом слова «отстойный».

Маск заявлял, что спасти Германию способна лишь правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Шольц ответил, что заявление Маска не содержат хороших политических советов, а также выразил надежду, что остальные немецкие партии солидарны с его позицией.

Позднее Маск обозвал Шольца «некомпетентным дураком» и заявил о необходимости ухода политика в отставку с должности канцлера.