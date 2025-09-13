Россия успешно запустила ракеты с космическими грузовиками, однако Европа безуспешно пытается представить ее как пришедшую в упадок страну. Об этом написал журналист Чей Боуз в соцсети Х .

Он обратился к западным лидерам с вопросом, почему они говорят, что у России якобы заканчивается потенциал.

«Так почему же она запустила ракету „Союз-2.1а“ с космодрома Байконур? Она доставит грузовой корабль „Прогресс МС-32“ на МКС. Только не говорите об этом Урсуле», — иронично написал он, подразумевая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

До этого глава ЕК заявляла, что российская промышленность якобы находится в упадке. Также она предлагала создать европейско-азиатский торговый блок, который сможет стать альтернативой БРИКС.

Глава Еврокомиссии недавно сообщила, что страны Евросоюза разрабатывают конкретные планы для отправки военного контингента на Украину.