Фон дер Ляйен призвала создать западную альтернативу БРИКС

Еврокомиссия предлагает создать европейско-азиатский торговый блок, который сможет стать альтернативой БРИКС. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ее процитировал ТАСС .

Она назвала идею о западной альтернативе БРИКС очень интересной и привлекательной. Фон дер Ляйен уточнила, что многие азиатские страны стремятся к сотрудничеству с Европой.

К ним относятся государства Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Туда входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония, Чили, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур, Вьетнам и Бруней.

Председатель ЕК призвала обдумать начало перестройки ВТО с учетом предыдущих ошибок.

«Вместе ЕС и страны ВПТПП — это сила», — добавила она.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на рост доли стран БРИКС в мировой экономике до 40%. Их вклад продолжает расти, подчеркнул глава государства.