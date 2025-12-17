«Не буди спящего медведя». Лукашенко назвал главную ошибку Украины

Украине следует наладить отношения с Россией, а не будить «спящего медведя». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV .

«Говорю вам как старый политик. Если ты живешь рядом со спящим медведем, ну не буди его, найди нормальные отношения», — посоветовал он.

Лукашенко так оценил упущенные возможности для мирного сосуществования России и Украины. Белорусский лидер также предупредил, чем может обернуться затягивание украинского конфликта. Украина может прекратить свое существование, исчезнуть с карты мира.

Лукашенко также напомнил, что украинские власти в 2014 году не сделали ничего, чтобы помешать возвращению Крыма в состав России. Он подчеркнул, что полуостров никто не удерживал военным путем, за него никто не сражался, чему он сам был свидетелем.