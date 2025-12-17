Власти Украины в 2014 году не сопротивлялись возвращению Крыма в состав России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил американской журналистке Грете Конвей Ван Састерен, что переход произошел без единого выстрела, сообщило БелТА .

Он не согласился с утверждением украинских властей, что Россия якобы захватила Крым военным путем, напомнив, что был свидетелем произошедшего. По словам Лукашенко, полуостров никто не удерживал, поэтому силовая операция не имела смысла. Войной же президент назвал ситуацию, когда две стороны столкнулись с оружием лицом к лицу, а это совсем другой случай.

«В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну, а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался», — сказал Лукашенко.

Президент также предупредил об исчезновении Украины в случае продолжения боевых действий. Он заявил, что именно по этой причине США запустили дипломатическое урегулирование.