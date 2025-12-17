«Украина перестанет существовать». Лукашенко выступил с предупреждением

Продолжение украинского конфликта может привести к глобальной войне, которая тяжело закончиться и для Европы, и для мира. Украине же вообще прекратит свое существование, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV .

По его мнению, продолжение конфликта ничего хорошего Украине не сулит. Если в Киеве считают, что смогут победить Россию и готовы продолжить боевые действия, то пусть и дальше сражаются.

«Думаю, что и [президент США Дональд] Трамп придерживается такой позиции, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в случае затягивания конфликта он может перерасти в глобальный, когда в ход пустят все имеющиеся у стран вооружения, чего никак нельзя допустить.

Ранее последние сообщения «Радиостанции Судного дня» напугали Запад, опасающийся начала глобальной войны.