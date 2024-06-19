Матвиенко поддержала предложение приостановить участие России в ПА ОБСЕ

Совфед совместно с Госдумой подготовят решение о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ и замораживании выплат этой организации. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, сообщил «Интерфакс» .

Позицию о приостановке участия России в деятельности ПА ОБСЕ ранее озвучил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что она согласована с Госдумой.

«Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим поручение комитету [Совета Федерации] отработать с коллегами из Госдумы и подготовить такое решение», — сказала Матвиенко.

Джабаров во время своего выступления также заявил о подготовке к следующему пленарному заседанию СФ проекта по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ.

«По согласованию с Государственной думой аналогичное решение практически синхронно будет принято на пленарном заседании нижней палаты», — уточнил он.

После этого решение, по его словам, направят в адрес председателя ПА ОБСЕ за подписью руководителей обеих палат Федерального собрания.

Отдельно сенатор обратил внимание на тотальную украинизацию повестки ассамблеи и превращение ее в инструмент антироссийского курса, а также напомнил о недавнем отказе членам делегации России во въезде в целый ряд стран для участия в мероприятиях ПА ОБСЕ. На минувшей неделе в визах отказала Румыния.

«Это уже, конечно, та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение», — заметила в ответ Матвиенко.

Вместе с тем спикер СФ выразила надежду, что в ПА ОБСЕ происходит лишь «временное помутнение мозгов».