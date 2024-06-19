«Условий для работы не осталось». Слуцкий заявил, что Россия выйдет из ПА ОБСЕ

Слуцкий: Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, условий для работы там нет

Фото: РИА «Новости»

Россия будет выходить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, условий для дальнейшей работы в этой структуре не осталось, сообщило РИА «Новости».

«Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», — уточнил он.

Однако, пояснил Слуцкой, именно в рамках ее парламентской составляющей условий для дальнейшей работы российской делегации больше нет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента вместе с Госдумой подготовит решение о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ и замораживании выплат этой организации.

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