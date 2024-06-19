«Условий для работы не осталось». Слуцкий заявил, что Россия выйдет из ПА ОБСЕ

Слуцкий: Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, условий для работы там нет

Россия будет выходить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, условий для дальнейшей работы в этой структуре не осталось, сообщило РИА «Новости» .

«Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», — уточнил он.

Однако, пояснил Слуцкой, именно в рамках ее парламентской составляющей условий для дальнейшей работы российской делегации больше нет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента вместе с Госдумой подготовит решение о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ и замораживании выплат этой организации.