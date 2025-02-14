Названы вероятные члены делегации России для переговоров с США по Украине

Bloomberg: Путин направит на переговоры с США по Украине команду тяжеловесов

Президент России Владимир Путин при формировании делегации для переговоров с США по урегулированию украинского кризиса учитывает политический вес и мировую известность участников команды. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

Собеседники журналистов заявили, что в российскую переговорную «команду тяжеловесов» войдут помощник президента России Сергей Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источники агентства подчеркнули, что главу РФПИ хорошо знают во всем мире за продвижение вакцины коронавируса Sputnik V, ему отвели «ключевую роль неофициального канала связи с делегацией США».

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным объявил, что переговоры по Украине начнутся немедленно.

Он заявил, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что окончательное решение о том, кто войдет в российскую команду переговорщиков, примет президент. Он добавил, что после переговоров лидеры двух мировых держав уже дали все необходимые поручения.