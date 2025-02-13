Без Украины не обойдется, но трек российско-американский. Как пройдут переговоры о мире?

Песков рассказал об участии Украины в переговорах с Россией

Участие Украины в переговорном процессе по урегулированию кризиса так или иначе подразумевается. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что придется учитывать и двусторонний российско-американский трек.

«Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», — добавил он, комментируя вопрос о вероятности участия европейских стран в переговорах.

Официальный представитель Кремля заметил, что решение о составе переговорной группы со стороны России примет президент.

«Сейчас после того, как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения», — сказал Песков.

Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции отметил, что все вопросы по урегулированию конфликта на Украине будут вести как с Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Любые переговоры, которые будут вестись, будут с ними обоими», — объяснил он журналистам.

Хегсет не стал обещать, что Украину не заставят согласиться на неприемлемые для нее условия мира. Глава Пентагона также не ответил на вопрос об участии в процессе урегулирования Европы.