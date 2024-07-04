Названы даты визита премьер-министра Индии Моди в Россию

Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию продлится два дня и пройдет с 8 по 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе визита глава правительства Индии проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темами встречи станут перспективы развития дружественных отношений двух государств, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

О подготовке предстоящей поездки в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди ранее в беседе с журналистами заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Назвать конкретные даты он не смог, объяснив, что пока идет согласование.

Для главы правительства Индии визит в Россию станет первой зарубежной поездкой после победы его партии на парламентских выборах.

Востоковед и руководитель Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов отметил, что приезд Моди в Россию укрепит его позиции внутри страны. Он пояснил, что сейчас главу правительства критикуют за слабость перед Китаем и большие связи с США. Укрепление отношений с Россией поможет политику исправить это положение.

Он добавил, что Индии также важно подтвердить свое лидерство в совместных с Россией проектах в области ядерной энергетики и нефтегазовой отрасли на фоне саммита ШОС, где активно свои инициативы продвигает Китай — главный конкурент Индии.