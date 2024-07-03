Востоковед Маслов назвал визит Моди в Россию сильным шагом

Поездка премьер-министра Индии Моди в Россию будет его первым международным визитом после того, как он вступил в должность в третий раз, и имеет особенное значение. Об этом «Свободной Прессе» рассказал востоковед и руководитель Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов.

Он подчеркнул, что визит индийского лидера не был спланирован в соответствии с саммитом НАТО, так как подобные поездки организуются заблаговременно. Он связан с графиками как российского президента, так и самого Моди. Маслов напомнил, что Индия неоднократно пыталась установить военное сотрудничество с Россией, заключая контракты на покупку военной техники и оборонных систем, но часто эти сделки отменялись или не завершались из-за давления со стороны США.

«На мой взгляд, вообще, визит премьера в Россию — это очень сильный шаг в отношении любых критиков Моди изнутри. Его критиковали за очень большую слабость по отношению к Китаю, за слишком большие связи с США, за неправильную религиозную политику внутри страны. Но никто и никогда не осуждал Моди за взаимодействие с Россией», — отметил востоковед.

Он также добавил, что в данный момент проходит саммит ШОС, где Китай активно продвигает свои инициативы. Для Индии крайне важно продемонстрировать свое лидерство в определенных сферах, таких как совместные проекты с Россией в области ядерной энергетики, нефтегазовой отрасли, взаимных инвестиций и космических технологий.