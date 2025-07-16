Названо число жертв авиаудара Израиля по Дамаску

Минздрав Сирии: один человек погиб при авиаударе Израиля по Дамаску, 28 ранены

Один человек погиб и 28 получили ранения в результате авиаударов израильских военных по Дамаску. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Сирии.

«В результате авиаударов израильской оккупации по столице Дамаску погиб один мирный житель и 18 ранены», — заявили в ведомстве.

Сирийский телеканал Syria TV отметил, что самолеты ВВС Израиля нанесли серию авиационных ударов по району президентского дворца и зданию Генерального штаба в центре Дамаска.

Армия обороны Израиля подтверждала нанесение ударов по Генштабу сирийской армии, а также военной цели около президентского дворца в Дамаске.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупреждал, что Израиль начнет атаку, если нынешнее правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге страны.