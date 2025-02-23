Из сделки США и Украины убрали один очень важный пункт

FT: США убрали пункт о 100% контроле над фондом из проекта соглашения с Киевом

Из новой версии проекта соглашения США и Украины о полезных ископаемых убрали условие о полном контроле над будущим фондом со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщила британская газета Financial Times .

По данным журналистов, в проекте соглашений, который был предложен ранее, администрация Белого дома предлагала закрепить за Соединенными Штатами все 100% собственности будущего фонда. Распределять ресурсы предполагается в пропорции два к одному — Украина вносит свои доли будущими поступлениями от добычи полезных ископаемых, а треть США считается уже реализованной за счет предыдущих поставок оружия.

«Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы, с которым также ознакомилась FT», — говорится в материале газеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает подписывать соглашение с США о редкоземельных металлах, потому что его последствия коснутся будущих поколений украинцев. По его мнению, президент США Дональд Трамп стремится получить от страны стопроцентную надбавку к уже оказанной помощи.