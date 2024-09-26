Командира воздушных сил «Хезболлы» убили в Бейруте

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы» в Бейруте

Marwan Naamani
Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Армия обороны Израиля точечным ударом ликвидировала командира воздушных сил «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные также показали кадры, предположительно, нанесения удара.

Накануне ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетных войск «Хезболлы» Ибрагима Кубейси. По его словам, истребители атаковали этаж здания, в котором находился военачальник. Само движение подтвердило гибель командира.

Агентство Bloomberg сообщило, что Израиль не хочет проводить наземную операцию в Ливане, а вместо этого планирует обескровить «Хезболлу», чтобы та больше не могла наносить ракетные удары. Такую тактику объясняют репутационными потерями ЦАХАЛ после событий в октябре прошлого года.

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