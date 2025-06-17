Названа самая могущественная страна в 2035 году

Аналитический центр австралийского Института Лоуи выяснил, что доверие к США упало. Статус самой могущественной страны к 2035 году достанется Китаю, сообщила газета The Guardian .

Впервые с 2020 года австралийцы, участвовавшие в опросах аналитического центра, с одинаковой вероятностью рассматривали Китай как экономического партнера и угрозу безопасности. Каждый четвертый выразил доверие подходу президента США Дональда Трампа к геополитике, 16% — председателю КНР Си Цзиньпину. В ответственном поведении Штатов на мировой арене уверены лишь 36% респондентов против 56% год назад.

«Доверия стало немного больше, восприятия угрозы немного меньше. <…> Ожидается, что Китай станет более могущественным и будет играть более доминирующую роль в мировой системе», — сказал директор Института Лоуи Райан Нилам.

Он назвал примечательным тот факт, что ключевой союзник Австралии в сфере безопасности получил столь низкий уровень доверия. Разрыв между расположением австралийцев к США и Китаю с 2024 года сократился более чем вдвое. Лишь чуть более 25% опрошенных верят, что через 10 лет Штаты останутся самыми могущественными, в то время как более 50% уверены в лидерстве Китая.

В родной стране рейтинг Трампа опустился до минимума. Его поддержали лишь 42% американцев.