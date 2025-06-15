Путин согласился, что врагам доверять нельзя

Фото: Заседание Госсовета РФ по вопросу «О стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.» / Медиасток.рф

Доверие является частью российской традиции, но недоброжелателям верить не стоит. Об этом президент сообщил в беседе с физиком-ядерщиком Юрием Диковым после вручения в Кремле государственных премий. Кадры разговора опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Российский лидер поддержал слова ученого о том, что нельзя верить врагам.

«Нельзя, согласен с вами. <… > Я точно говорю, мы все наивные люди. Это, к сожалению, тоже у нас такой элемент нашей традиции. Все время всем доверять и передоверяться», — сказал Путин.

Ранее России посоветовали не доверять американскому президенту Дональду Трампу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам экс-сотрудника ЦРУ Скотта Риттера, США могут лукавить, когда говорят, что желают договориться.