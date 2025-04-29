Американские СМИ назвали пошлины Трампа подарком для Китая

Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин ослабило доверие к Вашингтону и открыло возможности для укрепления международного влияния Китая. Об этом сообщила газета Wall Street Journal , отметив, что от такой политики выиграл председатель КНР Си Цзиньпин.

Авторы материала указали, что пошлины нанесли удар не только по внутренней экономике, но и пошатнули уверенность союзников в надежности США как партнера. Китай, по их мнению, уже воспользовался ситуацией и начал привлекать другие государства как более предсказуемый и устойчивый рынок.

В публикации также отмечалось, что жесткая внешнеэкономическая линия может помешать Трампу добиться переизбрания. Журналисты подчеркнули, что избиратели помнили успехи его первого срока, однако теперь сталкиваются с негативными последствиями торговой политики. По их оценке, действующий президент проиграет, если проигнорирует эти сигналы.

Ранее издание The Economist сообщило, что меньше, чем за 100 дней нахождения на посту главы государства Трамп нанес непоправимый вред американским институтам.