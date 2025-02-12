Названа причина, почему Макрон отказался пожать руку Моди

Life: Макрон не пожал руку Моди потому, что ранее его приветствовал на саммите

Президент Франции Эммануэль Макрон не пожал руку индийскому премьер-министру Нарендре Моди на саммите по искусственному интеллекту в Париже из-за того, что ранее его приветствовал. Об этом сообщило издание Life .

В Сети опубликовали фотографии с международного мероприятия, на которых французский лидер жмет руку и даже обнимает Моди перед речью последнего на пленарном заседании.

На общем фото они стоят рядом. Издание также напомнило, что Макрон и Моди вместе прибыли на саммит.

Другую причину возможного отказа Макрона пожать руку Моди озвучил ИА «Регнум» доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты при правительстве РФ Павел Данилин. По его мнению, здесь может идти речь о какой-то личной обиде французского лидера на индийского коллегу. Политолог даже допустил, что индийские хакеры могли что-то написать про Брижит Макрон.

Момент, когда Макрон проигнорировал попытку Моди пожать ему руку, показали в ходе трансляции саммита. Президент Франции поздоровался с политиками, которые сидели за спиной премьера Индии, а на него не обратил внимания.