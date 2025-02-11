Макрон прилюдно проигнорировал премьера Индии Моди на саммите в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал попытку премьер-министра Индии Нарендры Моди пожать ему руку. Момент, который произошел на саммите по искусственному интеллекту в Париже, попал в трансляцию Associated Press .

Французский лидер поздоровался с другими участники мероприятия, которые сидели позади Моди, а на индийского политика, который также хотел протянуть Макрону руку, не обратил никакого внимания.

На саммите президент Франции призвал увеличить в государстве число специалистов в области искусственного интеллекта до 100 тысяч к 2030 году. Он подчеркнул, что стране не стоит бояться инноваций.

Также Макрон обратил внимание на то, что во Франции готовят много высококлассных IT-специалистов, однако многие из них покидают государство, и эту ситуацию необходимо исправить.