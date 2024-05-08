Названа дата следующего заседания ЕАЭС в России | 360°

Мир 08 мая 2024, 20:38 Названа дата следующего заседания ЕАЭС в России Глава коллегии ЕЭК Сагинтаев: новое заседание ЕАЭС пройдет в зимой в Петербурге РИА «Новости»

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Лидеры стран Евразийского экономического союза договорились провести следующее заседание в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, сообщило РИА «Новости».

«По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре в городе Санкт-Петербург», — сказал Сагинтаев.

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В среду, 8 мая, в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. Он прошел под председательством премьера Армении Никола Пашиняна. В ЕАЭС участвовали президенты Киргизии, Казахстана и Белоруссии.

По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны — участницы ЕАЭС, при условии слаженных действий, смогут добиться весомых результатов. Он также обратил внимание на решение лидеров ЕАЭС продолжать интеграционное сотрудничество.