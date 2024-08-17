Названа дата нового раунда переговоров по прекращению огня в Газе

Axios: новый раунд переговоров о перемирии в Газе пройдет в Каире 21 августа

Новые переговоры о перемирии в секторе Газа запланировали провести в среду, 21 августа, в Каире. Их целью станет финализация сделки, сообщил портал Axios.

«Ожидается, что новый переговорный саммит соберется в Каире в среду с целью финализировать сделку», — отметили в статье.

По данным издания, представители Израиля, США и Египта соберутся в Каире 18 августа. На переговорах будут обсуждать меры безопасности вдоль Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта. Решение этого вопроса важно для реализации сделки о прекращении огня.

Несколько дней назад делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху, чтобы участвовать в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников.

Востоковед Турал Керимов предположил, что Израиль и США не знают, как реагировать на действия иранских властей. Он подчеркнул, что Иран поступает в соответствии с давно просчитанной политикой.

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