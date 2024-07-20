Назван срок завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16 в США

Последняя часть украинских пилотов завершит свое обучение управлению истребителями F-16 на аэродромах США в конце лета. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представитель американской национальной гвардии.

По данным агентства, курсы для украинских летчиков проводят на военном аэродроме штата Аризона.

«Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета», — заявил представитель Национальной гвардии.

Страны Запада пообещали передать Украине первую партию из шести истребителей F-16 до конца лета. Как сообщало агентство Bloomberg, задержка связана со сложностью обучения пилотов и техников, которые займутся обслуживанием самолетов, так как они плохо владеют английским языком. Еще одним препятствием стали сбои в поставках запасных частей для самолетов.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на заседании контактной группы подчеркивал, что Украина получит истребители от Нидерландов, Дании и США на безвозмездной основе.