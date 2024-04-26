Украина получит истребители F-16 c обученными пилотами в этом году | 360°

Мир 26 апреля 2024, 18:28 Украина получит истребители F-16 c обученными пилотами в этом году Глава Пентагона Остин: Украина получит F-16 вместе с пилотами в этом году U.S. Department of Defense

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Поставки на Украину истребителей F-16 из западных стран начнутся в этом году. Вместе с военными самолетами в страну прибудут прошедшие обучение пилоты и механики. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании контактной группы выступил министр обороны США Ллойд Остин.

Он напомнил, что подготовкой пилотов занимались Нидерланды, Дания, США, а также еще несколько западных стран.

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«В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы», — подчеркнул Остин.

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 прошло с большими сложностями. Об этом сообщал главнокомандующий войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи.

По его словам, украинские летчики привыкли к советским военным самолетам, а также недостаточно хорошо владеют английским языком для чтения инструкций.