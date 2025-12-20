Не настроенный на дипломатическое урегулирование президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по Европе, чтобы получить деньги на продолжение боевых действий. Главным спонсором киевского режима является Германия, сообщил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Делать очередное турне — это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу», — сказал он.

Мирошник не решился делать прогнозы о том, согласятся ли европейцы на новые вливания в нужном объеме. Для поддержки киевского режима правительствам придется вновь брать деньги из национальных бюджетов, а это, по мнению дипломата, возмутит оппозицию и налогоплательщиков. Здравым решением он назвал дипломатическое урегулирование, а не создание преград, но признал за странами ЕС право на выбор.

Во время поездки в Европу Зеленский несколько раз попал впросак. На саммите ЕС он перепутал слова на английском языке, а во время визита в Польшу забыл имя президента.