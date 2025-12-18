Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Брюсселе снова опозорился из-за плохого знания английского языка. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности, будут бессмысленными», — заявил глава киевского режима.

Зеленский хотел сказать «слова» (words), но перепутал и произнес «войны» (wars). Дальше — больше. Слово «оправдания» (excuses) в его исполнении позвучало как «излишества» (excesses).

Это не первый раз, когда Зеленский умудрялся опозориться со своим знанием английского языка. В начале осени его выступление на Совбезе ООН запомнилось тем, что он предложил «усилить лыжи» Украины вместо ее ПВО. Тогда его тоже подвело неправильное произношение.

Ранее в Гааге опозорились переводчики Зеленского, перепутавшие Россию и Украину.