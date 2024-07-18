Забывчивость довела Байдена до расистской оговорки

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина и назвал его «чернокожим человеком» в интервью телеканалу Black Entertainment Television. Внимание на оговорку обратил внимание сайт Mediaite .

Во время интервью Байден заявил, что многие чиновники не понимали его решений, когда он назначал в свою администрацию темнокожих людей.

«Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил главой Минобороны чернокожего мужчину, я назначил Кетанджи Браун главой Верховного суда», — заявил Байден, перепутав имя и должность помощника одного из членов Верховного суда Кетанджи Джексона.

Отрывок интервью быстро распространился в социальных сетях. Пользователи начали спорить, назвал ли Байден главу Пентагона просто «чернокожим мужчиной» или допустил неполиткорректное высказывание с расистским оттенком.

Многие напомнили, что Байден не в первый раз допустил оговорку в адрес афроамериканцев. В 2019 году его подвергли критике за слова, что «бедные дети должны быть такими же умными и талантливыми, как белые».

Кроме того, после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом Байден перепутал имена вице-президента Камалы Харрис, которую назвал «вице-президентом Трампом» и украинского лидера Владимира Зеленского, которого представил «президентом Владимиром Путиным».