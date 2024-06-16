Швейцария предложила организовать у себя еще один саммит по Украине
20 Minuten: власти Швейцарии согласились провести новую конференцию по Украине
Руководство Швейцарии выразило готовность организовать на своей территории новый саммит по Украине. Об этом заявила швейцарский президент Виола Амхерд, ее процитировала газета 20 Minuten.
Она подчеркнула, что страна может провести у себя еще одну конференцию, если это будет необходимо. Глава государства добавила, что Швейцария будет активно участвовать в подобных мероприятиях. Амхерд также поблагодарила приехавшие в Бюргеншток делегации и местных жителей, которые столкнулись с ограничениями из-за проведения конференции.
Глава Швейцарии согласилась с тем, что большинство принятых на саммите решений можно воплотить в жизнь только при участии России.
Ранее Индия отказалась принимать декларацию по итогам конференции в Бюргенштоке, сообщил RT. Страна также указала на необходимость участия в дискуссии и Украины, и России.
До этого в Сети появилось коммюнике саммита. В нем отметили, что для достижения мира необходимо вовлечение в диалог обеих сторон конфликта.