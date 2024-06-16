Швейцария предложила организовать у себя еще один саммит по Украине

Руководство Швейцарии выразило готовность организовать на своей территории новый саммит по Украине. Об этом заявила швейцарский президент Виола Амхерд, ее процитировала газета 20 Minuten .

Она подчеркнула, что страна может провести у себя еще одну конференцию, если это будет необходимо. Глава государства добавила, что Швейцария будет активно участвовать в подобных мероприятиях. Амхерд также поблагодарила приехавшие в Бюргеншток делегации и местных жителей, которые столкнулись с ограничениями из-за проведения конференции.

Глава Швейцарии согласилась с тем, что большинство принятых на саммите решений можно воплотить в жизнь только при участии России.

Ранее Индия отказалась принимать декларацию по итогам конференции в Бюргенштоке, сообщил RT. Страна также указала на необходимость участия в дискуссии и Украины, и России.

До этого в Сети появилось коммюнике саммита. В нем отметили, что для достижения мира необходимо вовлечение в диалог обеих сторон конфликта.