Навроцкий объяснил лишение Зеленского ордена Белого Орла
Навроцкий: болевой порог поляков был превышен, поэтому Зеленского лишили ордена
Лидера Украины Владимира Зеленского лишили ордена Белого Орла потому, что поляки достигли болевого порога. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщило агентство PAP.
Он подчеркнул, что решение не повлияло на поддержку Украины в конфликте с Россией. По словам Навроцкого, глава государства несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее, а также обязан говорить от имени тех, кого уже нет.
«Мы знаем, что такое <…> борьба за независимость. <…> Но мы — гордая польская нация, и у нас есть болевой порог, когда дело касается нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла», — сказал президент.
Зеленский ранее опубликовал в соцсети фото посылки, адресатом которой является Навроцкий. В публикации он заявил, что вернул президенту Польши орден, врученный в 2023 году.