Навроцкий объяснил лишение Зеленского ордена Белого Орла

Он подчеркнул, что решение не повлияло на поддержку Украины в конфликте с Россией. По словам Навроцкого, глава государства несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее, а также обязан говорить от имени тех, кого уже нет.

«Мы знаем, что такое <…> борьба за независимость. <…> Но мы — гордая польская нация, и у нас есть болевой порог, когда дело касается нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла», — сказал президент.

Зеленский ранее опубликовал в соцсети фото посылки, адресатом которой является Навроцкий. В публикации он заявил, что вернул президенту Польши орден, врученный в 2023 году.