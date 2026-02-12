Наводить ракеты начнет ИИ? Зачем Пентагон задумал революцию секретных военных систем

Reuters: OpenAI и Google ведут переговоры с Пентагоном о военном применении ИИ

Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта — OpenAI, Anthropic, Google и xAI — ведут переговоры с Пентагоном о внедрении нейросетей в закрытых сегментах военных сетей. Об этом сообщило Reuters .

Военные стремятся использовать гражданские технологии без стандартных ограничений, мешающих боевому применению алгоритмов.

Главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл заявил руководителям компаний, что ИИ планируют задействовать не только в документообороте, но и для планирования миссий и наведения высокоточного оружия.

OpenAI уже пошла на уступки: компания открыла доступ к своим инструментам для трех миллионов сотрудников оборонного ведомства в несекретной сети genai.mil и сняла часть ограничений на использование ChatGPT.

Anthropic заняла более жесткую позицию. Руководители компании заявили военным, что не хотят, чтобы их технологии использовали для автономного наведения оружия и внутренней слежки в США. Google и xAI ранее уже заключали аналогичные сделки.

На днях глава Сбербанка Герман Греф назвал ИИ технологией, которая определит развитие мира.