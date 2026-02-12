Наводить ракеты начнет ИИ? Зачем Пентагон задумал революцию секретных военных систем
Reuters: OpenAI и Google ведут переговоры с Пентагоном о военном применении ИИ
Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта — OpenAI, Anthropic, Google и xAI — ведут переговоры с Пентагоном о внедрении нейросетей в закрытых сегментах военных сетей. Об этом сообщило Reuters.
Военные стремятся использовать гражданские технологии без стандартных ограничений, мешающих боевому применению алгоритмов.
Главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл заявил руководителям компаний, что ИИ планируют задействовать не только в документообороте, но и для планирования миссий и наведения высокоточного оружия.
OpenAI уже пошла на уступки: компания открыла доступ к своим инструментам для трех миллионов сотрудников оборонного ведомства в несекретной сети genai.mil и сняла часть ограничений на использование ChatGPT.
Anthropic заняла более жесткую позицию. Руководители компании заявили военным, что не хотят, чтобы их технологии использовали для автономного наведения оружия и внутренней слежки в США. Google и xAI ранее уже заключали аналогичные сделки.
На днях глава Сбербанка Герман Греф назвал ИИ технологией, которая определит развитие мира.