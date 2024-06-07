«Натовский почерк». МИД ответил на удары ВСУ по Луганску и Херсонской области

МИД: удары по ЛНР и Херсонской области были спланированы, причастных накажут

Украина спланировала удары по Луганску и Херсонской области, тщательно подготовив акции устрашения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства.

По ее словам, «зеленый свет» на удары при помощи западного оружия Киеву дали из Вашингтона.

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден», — отметила Захарова.

Дипломат заявила, полетные задания дальнобойных ракет формируют при участии западных специалистов. ВС РФ готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков, резюмировала она.

Днем 7 июня ВСУ ударили по селу Садовое в Херсонской области. Жертвами обстрела стали 22 человека. В пятницу в Луганске во время обстрела погибли четыре местных жителя.