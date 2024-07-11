Натовская система ПРО Aegis Ashore в Польше вышла на полную боевую готовность

Столтенберг: система ПРО Aegis Ashore в Польше функционирует и готова к обороне

Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый объект противоракетной обороны вышел на полную операционную мощность и доступен для обороны стран НАТО. Система ПРО Aegis Shore расположена в городе Редзиково в Польше, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова привели на официальном сайте блока.

«Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет. <…> Противоракетная оборона является важным элементом ключевой задачи НАТО по коллективной обороне», — заявил Столтенберг.

Новая система ПРО обнаруживает баллистические ракеты и использует радар для наведения перехватчика. Aegis Shore может защитить от ракет малой и средней дальностей.

Ранее Польша отказалась удовлетворить просьбу Украины сбивать над ее территорией ракеты без указания НАТО.

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