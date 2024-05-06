НАТО заподозрили в желании оставить свой контингент в Сувалкском коридоре | 360°

06 мая 2024, 05:19
НАТО заподозрили в желании оставить свой контингент в Сувалкском коридоре
Алейник: в Белоруссии допустили, что НАТО оставит войска под Калининградом
Североатлантический альянс может оставить свой военный контингент в Сувалкском коридоре на постоянной основе даже после окончания проведенных там учений. Об этом РИА «Новости» заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.
«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — подчеркнул дипломат.
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Алейник также напомнил о словах одного из американских генералов о том, что ранее временно размещенная в Литве часть воинских подразделений остается там на бессрочной основе. Кроме того, его польский коллега недавно призвал создать тяжелую бригаду для быстрого реагирования на ситуации в соседних государствах.
Длина Сувалкского коридора составляет около 100 километров. Он расположен в районе литовского города Сувалки между Белоруссией и Калининградской областью и соединяет по суше Прибалтику и остальные страны НАТО.
Ранее сенатор Константин Косачев назвал «сумасбродной идеей» предложение ограничить доступ России к Калининграду, добавив, что в преддверии выборов в Европарламент на Западе появится еще больше таких заявлений.
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