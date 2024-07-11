НАТО заявил, что продолжит расширяться в Черном море и на Балканах

Фото: РИА «Новости»

Североатлантический альянс планирует продолжить расширение в Черном море и на Восточных Балканах. Об этом говорится в декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах <...>. Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в Черноморском регионе», ― гласит документ.

Страны альянса продолжат анализировать происходящее в Черноморском регионе, концентрируясь на потенциальных и реальных угрозах НАТО, добавили в декларации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявил, что блок не видит непосредственной военной угрозы со стороны России.

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