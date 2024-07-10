НАТО не увидел военной угрозы со стороны России

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что блок не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Его слова привело РИА «Новости» .

Россия «слишком занята» специальной операцией на Украине, считает генсек.

«Россия даже отвела на Украину часть сил от границы с НАТО в Финляндии», — сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, с российской стороны исходит угроза «саботажа и кибератак».

Ранее генсек НАТО назвал победу России на Украине самым большим риском для Североатлантического альянса. Такой исход событий существенно навредит блоку.

Посол России в США Анатолий Антонов оценил первый день саммита НАТО в Вашингтоне. Дипломат заявил, что мероприятие подтвердило агрессивную сущность альянса — США и их партнеры не сказали ни слова о мире.