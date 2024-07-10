Блинкен обвинил Россию в попытках диверсий в странах НАТО

Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в попытках диверсий в странах НАТО

Фото: РИА «Новости»

Страны Североатлантического альянса столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств со стороны России. Об этом на саммите НАТО в Вашингтоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы», — заявил дипломат.

При  этом он, не приводя никаких доказательств, утверждал, что эти события якобы стали частью «российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса».

Ранее Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды начали поставку на Украину истребителей F-16 американского производства, но не назвал их точное количество.

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