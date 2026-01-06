НАТО в шоке. Новая цель США развалит все: контроль возьмут за два месяца

Соединенные Штаты рассматривают возможность взять Гренландию под свой контроль в ближайшие месяцы, использовав «окно возможностей» до промежуточных выборов в конгресс. Об этом сообщило Politico .

Издание ссылается на дипломатические источники в Белом доме. Аналогичную информацию предоставили редакции и независимые аналитики.

По данным собеседников Politico, ключевыми датами для реализации этих планов могут стать 4 июля 2026 года (250-летие независимости США) или период перед выборами 3 ноября.

Подготовка к расширению влияния уже перешла в официальную плоскость: в декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри «спецпредставителем по Гренландии».

Тот публично заявил, что будет добиваться того, чтобы остров стал частью США. Хотя и подчеркнул, что речь не идет о военном «завоевании», а скорее о «новом пути развития» для местных жителей.

Сам Дональд Трамп 4 января вновь заявил, что Гренландия «абсолютно нужна» Вашингтону по соображениям национальной безопасности. Президент утверждает, что остров фактически «окружен» флотами России и Китая, а Дания якобы не в состоянии обеспечить защиту территории самостоятельно.

Эти заявления прозвучали сразу после успешной операции США в Венесуэле, что усилило опасения союзников по НАТО относительно решительности действий Белого дома.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже назвала риторику США «недопустимой» и предупредила, что любая попытка аннексии суверенной территории союзника по НАТО положит конец спокойному существованию альянса.

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также призвал Вашингтон прекратить «фантазии об аннексии», подчеркнув, что будущее острова принадлежит исключительно его народу.