НАТО усилит присутствие альянса на Балтике

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после отключения соединяющего Финляндию и Эстонию электрокабеля заявил, что альянс усилит свое присутствие в Балтийском море. Об этом он написал в соцсети X .

Рютте провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом, в рамках которых обсудили расследование инцидента на Балтике.

Линия электропередачи EstLink 2 отключилась в минувшую среду. Причину неисправности еще не установили, но известно, что в момент случившегося рядом проходили два судна. Финская полиция отметила, что рассматривает возможную причастность к отключению кабеля иностранного грузового корабля.

После повреждения кабелей в акватории Балтийского моря президент Эстонии Алар Карис сообщил, что страна вместе с Финляндией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу примет меры для борьбы возникшей «системной угрозой».