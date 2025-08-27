НАТО упрекнули в попытке забрать из гарантий безопасности России весь «изюм»

Запад отказывался учитывать интересы России при обсуждении гарантий безопасности. США и Евросоюз преследовали свою выгоду и отвергли ключевые требования, сообщил РБК бывший посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что несколько лет назад члены НАТО получили два проекта гарантий безопасности России. По словам Антонова, они проигнорировали обеспокоенность страны, особенно требование отодвинуть военную инфраструктуру Североатлантического альянса от границы.

«Американцы и западноевропейские страны, как из булочки с изюмом, попытались забрать все самое вкусное, сладенькое — изюмчик, а по принципиальным вопросам не хотели договариваться», — сказал дипломат.

Россия, по его словам, заинтересована в отсутствии сил НАТО вдоль своих границ, ракет средней и меньшей дальности, а также американского ядерного оружия — на территории Западной Европы. Антонов уточнил, что гарантии безопасности могли бы быть оформлены в виде юридически обязывающего документа.

Ранее Швеция и Финляндия вступили в НАТО. США отправили три бомбардировщика B-1B Lancer на авиабазу в Норвегию недалеко от российской границы.