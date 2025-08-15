Путин победил до саммита, судьбу Украины решат без нее. Чего ждут от встречи на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала главным событием дня до своего начала. Весь мир замер в ожидании результатов переговоров, которые, предположительно, принесут подвижки в прекращении украинского кризиса. Главные заявления и прогнозы мировых изданий о предстоящей встрече лидеров двух держав собрал 360.ru.

Белый дом понизил градус

Украина и страны Евросоюза, которых не пригласили на встречу Путина и Трампа, затаили дыхание в ожидании результатов переговоров, написала испанская газета El Pais. Главные опасения европейцев заключаются в том, что российский лидер переманит американцев на свою сторону, что окончательно поставит крест на будущем киевского режима. Администрация Белого дома не стала давать особых надежд, заявив, что предстоящая встреча глав государств носит предварительный характер, а основные решения примут позже на вероятном саммите президента России и украинского лидера Владимира Зеленского. Это же подтвердил и сам Трамп, пояснив, что, если переговоры пройдут удачно, их можно продолжить уже с участием главы Украины. «В зависимости от того, что произойдет, я позвоню Зеленскому, и мы доставим его туда, куда он хочет проще всего было бы остаться на Аляске», — подчеркнул президент США. Кроме того, он опроверг, что на встрече с Путиным намерен обсуждать «обмен территориями». По его словам, речь пойдет исключительно о прекращении боевых действий, а все остальные вопросы можно отложить на второй раунд.

Кто проиграет от переговоров Трампа

Белый дом фактически признал, что саммит на Аляске не приведет к достижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Это стало еще одним доказательством того, что Россия одержала дипломатическую победу еще до начала встречи президентов, написали авторы газеты The New York Times. Визит Путина в США стал очередным доказательством, что вся обещанная странами Запада «изоляция» пошла трещинами. Журналисты допустили, что российский лидер на встрече с Трампом выступит с темами, которые отвлекут американского лидера от Украины, волнующие его намного больше.

К примеру, речь может пойти о крупной инвестиционной сделке с редкоземельными металлами, которая снизит зависимость США от Китая, и продлении договора о контроле за сокращением стратегических инициатив, срок которых истекает в феврале 2026 года.

Если по последнему вопросу удастся достичь договоренностей, то Трамп, вполне вероятно, объявит это своей победой. Путин в такой ситуации не потеряет ничего. Проигравшими останутся европейские страны НАТО и Украина. Но даже в случае договоренностей о прекращении огня снятие с повестки дня вопросов территорий не приведет к достижению долгосрочного мира. Однако поможет если не снятию, то ослаблению антироссийских санкций, которые позволят Москве накопить силы, чтобы начать второе наступление на Украину, используя занятые территории в качестве плацдарма.

Путин победил еще до саммита

Российско-американский саммит не закончится безрезультатно. Делегации еще до встречи договорились о решении ряда важных вопросов. Об этом со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщило агентство Reuters. Собеседник издания не уточнил, о чем именно идет речь, и отказался ответить на вопрос, связано ли это с прекращением боевых действий. «Трампу нельзя отказать, и мы не в том положении, чтобы не принимать его предложение», — заявил источник, намекнув, что речь идет об ослаблении санкций, но не уточнив, на каких условиях. Авторы материала отметили, что предварительные договоренности можно трактовать как победу президента России Владимира Путина, которую он одержал еще до проведения встречи. Кроме того, глава государства использует встречу с Трампом как доказательство провала западной политики по изоляции страны и возвращения России на свое законное место на вершину мировой дипломатии. Белый дом, констатировало агентство, признал: саммит станет носить предварительный характер. Основная его цель — трехсторонний саммит с участием Зеленского, но все зависит от того, о чем договорятся Путин и Трамп. Еще один близкий к Кремлю источник заявил, что есть все признаки того, что Москва пойдет на компромисс в украинском вопросе и что лидеры двух держав нашли общий язык для разрешения конфликта. Первым шагом может стать приостановка воздушных ударов. Журналисты отметили, что, если Россия и пойдет на перемирие, то оставит за собой право на усилие боевых действий в любой момент. Для Путина это станет самым выгодным вариантом, позволяющим сохранить контроль над ситуацией.

Самый опасный момент для Зеленского

Трамп и Путин могут окончательно решить судьбу Украины без ее участия. Об этом написал журналист газеты The Telegraph Эдриан Бломфилд. Он пояснил, что сама встреча Путина с Трампом стала первой победой российского лидера, а итоги саммита с прекращением боевых действий на линии соприкосновения фактически легитимизируют новые регионы России. Это станет самым опасным моментом для украинского лидера Владимира Зеленского. Судьбу его страны решат на встрече, куда его не пригласили. Эту ситуацию прогнозировали европейские лидеры, которые лихорадочно организовали переговоры с президентом США В какой-то мере их давление на Трампа сработало. Глава Белого дома пообещал не поднимать вопрос территорий и сосредоточиться только на прекращении огня. Но американский лидер подвержен давлению, чем может воспользоваться Путин. Бломфилд напомнил, что после прихода в Белый дом Трамп реформировал Госдепартамент и Совет национальной безопасности, уволив опытных дипломатов, имевших опыт работы в России. «Вопрос в том, кто будет присутствовать при этом, чтобы помочь Трампу на встрече с Путиным. И я боюсь, что ответ таков: никто», — привел журналист заявление европейского дипломата. Путин как опытный переговорщик способен убедить Трампа, напомнив ему о покупке Аляски у России в 1867 году, а также поддержать его территориальные претензии на Гренландию, согласившись с тезисом о возможности пересмотра границ. Если переговоры пойдут по такому сценарию, это вобьет клин между странами НАТО и поставит Зеленского перед непростым выбором: согласиться с потерей территории или отвергнуть невыгодную сделку, потеряв поддержку США.