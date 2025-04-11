Эксперт Воронов: Швеция и Финляндия усилили оборонные позиции НАТО на Балтике

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО имеет стратегическое значение для всей Европы. Об этом заявил эксперт рубрики о военных технологиях сайта Ferra.ru Павел Воронов.

По мнению специалиста, эти страны могут значительно укрепить обороноспособность альянса, в частности в Балтийском регионе. Это произойдет за счет интеграции с военными силами Дании и Норвегии.

Усиление оборонных позиций НАТО на Балтике выгодно Польше и прибалтийским странам. В результате они получат новых союзников с высоким уровнем военно-промышленных комплексов. Кроме того, военная промышленность в Швеции и Финляндии развивается стремительными темпами, увеличивая объемы экспорта и создавая новые рабочие места, добавил Воронов.