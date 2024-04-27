НАТО предупредили о последствиях при нападении на Белоруссию | 360°

Мир 27 апреля 2024, 14:02 НАТО предупредили о последствиях при нападении на Белоруссию Цеков: ответом на атаку НАТО на Белоруссию станет ее соединение с Калининградом РИА «Новости»

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Если НАТО вместе с белорусской оппозицией решит захватить части территории республики и ввести туда войска, это приведет к соединению Белоруссии и Калининградской областью. Такое предположение озвучил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Его процитировало РИА «Новости».

Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что оппозиция вместе с кураторами собираются захватить Кобринский район, установить новую власть и обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск.

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Цеков отметил, что деятели Североатлантического альянса формируют террористические ячейки в России и Белоруссии. Но им не удастся захватить территории или устроить переворот.

«Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда», — сказал сенатор.

По его словам, в таком случае НАТО потеряет в результате этих действий гораздо больше. А те, кто планирует такие провокации, не могут сопоставить соотношение сил и реакцию России и Белоруссии.