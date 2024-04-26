Белоруссия включила помощь России в свою военную доктрину | 360°

Мир 26 апреля 2024, 06:58 Белоруссия включила помощь России в свою военную доктрину Парламент Белоруссии прописал в военной доктрине оказание помощи союзникам РИА «Новости»

Читать 360 в

Всебелорусское народное собрание утвердило военную доктрину республики. В документ включили пункт об оказании военной помощи союзникам в случае нападения на них, сообщил RT.

«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам <…>, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», — постановили члены высшего представительного законодательного органа.

Реклама

Белоруссия расценит применение силы против страны — члена Союзного государства как посягательство на весь блок и ответит соответствующим образом. Власти республики допустили применение всех сил и средств поражения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил военную доктрину 25 апреля. Она вступила в силу со дня опубликования.

Нападение на любого союзника сочтут агрессией против самой Белоруссии, заявил представитель Генштаба войск республики Артем Буторин. Он анонсировал закрепление этого принципа в военной доктрине.