Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату Кобринского района | 360°

Мир 25 апреля 2024, 19:33 Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату Кобринского района Лукашенко: оппозиция хочет захватить Кобринский район и ввести войска НАТО РИА «Новости»

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Белорусская оппозиция намерена захватить один из районов в стране, чтобы объявить там новую власть и ввести войска НАТО. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на Всебелорусском народном собрании. Его процитировало РИА «Новости».

«Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят… <…> Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», — сказал он.

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Также глава республики отметил, что Россия и Белоруссия дадут мгновенный ответ всеми видами оружия в случае нападения на их территорию.

Ранее Лукашенко уличил оппозицию в планах присоединить российские западные земли к республике. Он пояснил, что «беглые» имеют в виду что-то из Смоленской, Брянской и Псковской областей. При этом Западную Белоруссию они хотят отдать Польше.