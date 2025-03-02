НАТО предрекли роспуск из-за кризиса в отношениях США и Евросоюза

Адмирал ВМС США Ставридис: НАТО исчезнет из-за раскола в отношениях США и Европы

Североатлантический альянс могут распустить из-за проблем, возникших в отношениях Белого дома с европейскими членами альянса. Об этом телеканалу CNN заявил отставной адмирал американских ВМС и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Он не исключил, что в будущем возникнет новая структура — Организация европейского договора.

«Возможно, мы можем быть свидетелями последних дней НАТО», — добавил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал работу блока. Он допустил выход страны из альянса в том случае, если входящие в организацию европейские государства не начнут самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Группа сенаторов внесла в конгресс законопроект, подразумевающий прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрет на участие американцев в миротворческих миссиях.

Позже руководитель Департамента государственной эффективности Илон Маск одобрил идею выхода США из НАТО.